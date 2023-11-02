انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تكشف عن عدد الصحفيين القتلى خلال عام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المفوض السامي انه "تم خلال ذلك زج أكثر من 531 شخصا من الصحفيين في السجون، ويتزايد الإفلات من العقاب على هذه الجرائم".

وأضاف: "وحتى الآن هذا العام، قتل أكثر من 46 صحفيا بسبب عملهم ونشاطهم المهني، وتم سجن أكثر من 531 صحفيا، فيما عانى عدد لا يحصى من الآخرين من مضايقات وعنف لا يطاق".



وتابع تورك القول: "لا يجوز بتاتا أن تبقى مثل هذه الجرائم بدون عقاب. هذه الهجمات على الصحفيين غير مقبولة بتاتا".