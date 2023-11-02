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الجوية يحتفظ بصدارة دوري نجوم العراق بعد الفوز على نوروز

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بغداد - ياسين صفوان - واحتضن ملعب الكوت عند الساعة الثالثة عصراً المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل فريق القوة الجوية أولاً من ركلة جزاء نفذها أيمن حسين بنجاح في الدقيقة السادسة، وتمكن فريق نوروز من تعديل النتيجة في الوقت الإضافي عند الدقيقة 45+5 عن طريق اللاعب محمد سامي.


وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 53 عن طريق علي جاسم.

وتصدر الصقور الدوري برصيد 9 نقاط فيما بات نادي نوروز بالمركز التاسع برصيد ثلاثة نقاط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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