انت الان تتابع خبر الجوية يحتفظ بصدارة دوري نجوم العراق بعد الفوز على نوروز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحتضن ملعب الكوت عند الساعة الثالثة عصراً المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل فريق القوة الجوية أولاً من ركلة جزاء نفذها أيمن حسين بنجاح في الدقيقة السادسة، وتمكن فريق نوروز من تعديل النتيجة في الوقت الإضافي عند الدقيقة 45+5 عن طريق اللاعب محمد سامي.



وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 53 عن طريق علي جاسم.

وتصدر الصقور الدوري برصيد 9 نقاط فيما بات نادي نوروز بالمركز التاسع برصيد ثلاثة نقاط.

