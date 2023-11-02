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في نشرة السومرية.. اخر مستجدات الوضع في غزة وملف ترسيم الحدود مع الكويت

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بغداد - ياسين صفوان - • حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة تتجاوز التسعة الاف.. والاحتلال يستخدم اسلحة محظورة ضد المدنيين .

• الصين تدعو لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن فلسطين.. وواشنطن ترفض وقف اطلاق النار بشكل كامل.


• الساعدي يكشف عن مجاملات سياسية بملف ترسيم الحدود مع الكويت.. ويحذر من اعادة العراق للفصل السابع.

• المفوضية تطالب بكشف حساب لنفقات الحملات الانتخابية.. وتستعد لنصب الاف الكاميرات لمراقبة الاقتراع.

• توزيع الاراضي يتصدر الوعود الانتخابية في كربلاء.. واحزاب تعزف على وتر التعيين لكسب الاصوات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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