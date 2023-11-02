انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. اخر مستجدات الوضع في غزة وملف ترسيم الحدود مع الكويت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة تتجاوز التسعة الاف.. والاحتلال يستخدم اسلحة محظورة ضد المدنيين .
• الصين تدعو لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن فلسطين.. وواشنطن ترفض وقف اطلاق النار بشكل كامل.
• الساعدي يكشف عن مجاملات سياسية بملف ترسيم الحدود مع الكويت.. ويحذر من اعادة العراق للفصل السابع.
• المفوضية تطالب بكشف حساب لنفقات الحملات الانتخابية.. وتستعد لنصب الاف الكاميرات لمراقبة الاقتراع.
• توزيع الاراضي يتصدر الوعود الانتخابية في كربلاء.. واحزاب تعزف على وتر التعيين لكسب الاصوات.