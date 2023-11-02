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مقتل جنديين إسرائيليين شمال قطاع غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، بأن قواته انتقلت إلى مرحلة تالية هامة حيث يخوض الجيش حاليا عملية برية في شمال قطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي أنهم "في خضم حرب مستعرة".


وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" قد ذكرت اليوم أيضا أنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم قرب فندق المشتل شمالي غربي غزة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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