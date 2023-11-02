انت الان تتابع خبر مقتل جنديين إسرائيليين شمال قطاع غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، بأن قواته انتقلت إلى مرحلة تالية هامة حيث يخوض الجيش حاليا عملية برية في شمال قطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي أنهم "في خضم حرب مستعرة".



وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" قد ذكرت اليوم أيضا أنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم قرب فندق المشتل شمالي غربي غزة.