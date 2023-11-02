انت الان تتابع خبر الساعدي: ارادات سياسية وراء تأخير تطبيق قرار اخراج القوات الامريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الساعدي خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "خروج القوات الأجنبية من العراق مطلب جماهيري عراقي وطالبنا به بعد مقتل القادة، ووزير العدل قال بان هذا القرار لم يصل اليه لنشره بجريدة الوقائع والبرلمان اكد موقفه من التصديق عليه وتوقيعه من قبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الدورة السابقة وارسلت منه نسخة الى رئيسي الجمهورية والوزراء ووزير العدل، وقمنا بإعادة ارساله للشخوص المعنيين للمصادقة عليه ونشره من جديد واعطائه رقم من رئاسة الجمهورية لكي يذهب الى وزارة العدل"، مبينا ان "هناك ارادات سياسية تؤخر التصديق على هذا القرار".وأضاف، ان "كل المواقف العراقية وان اختلفت في شدتها ومطالباتها كلها رافضة وتقف موقف واحد مما يجري في غزة لأنه يحدث على شعب اعزل ومغتصب من قبل كيان متهم برعاية منظمات تكفيرية منها داعش والنصرة وغيرها وأيضا بسياسات خاطئة مورست تجاه العراق مثل دفعه للحرب ضد ايران او دخول الكويت او فرض الحصار عليه او مجيء القوات الامريكية وفق سياسات اليمين المتطرف"، مؤكدا ان "هذه المعركة مفصلية وقد ترسم خرائط نفوذ جديدة وتغير جغرافي للمنطقة ولابد للكيان ان يلجأ للتفاوض وهناك معلومات تؤكد بانه سيلجأ اليها لتبادل الاسرى واطلاق سراح ما يقارب 6 الاف فلسطيني في السجون الصهيونية".

وأكمل، ان "المعطيات تشير الى التهدئة بين حماس والكيان وهناك لعبة جر حبال وعض أصابع ومعركة مركبة وشاملة تجري على الأرض ستكون لها انعكاسات مستقبلية بعد حسمها، ولا احد يرغب في الدخول بالحروب واراقة الدماء لكن هذا هو الواقع الذي نعيشه والذي يفترض ان نتعامل معه بمنتهى العقل والحكمة والحفاظ على الواقع العراقي وابعاد الاثار السلبية"، مضيفاً "قد يستدعي الامر مواقف متشددة وأخرى معتدلة وأيضا متساهلة واستراتيجيات صحيحة بعيدا عن المواقف العاطفية والانفعالية والاماني".

ونوه الى انه "لا يوجد طرف معني بأبعاد العراق عن الحرب التي تحدث الان لان الموقف متعدد الأطراف والامر متعلق بالصراع العالمي والهيمنة التاريخية والعراق يمثل قلب العالم"، مبينا ان "اجندات سياسية خارجية وداخلية تقف وراء خلق شائعات وبرمجة نفسية وعاطفية تريد منها نشر الفتنة من خلال إيصال رسائل مفادها تغيير النظام العراقي الحالي عن طريق قصف المواقع الاجنبية والمعسكرات ولا نستطيع تحديدها بشكل عام لكنها بالمحور والجبهة المعادية للعراق ومن مصلحتها اثارة اللغط والجدل".

وعن قضية تهجير الفلسطينيين الى الانبار، أكد الساعدي، ان "مخطط تهجير الفلسطينيين الى الانبار وسيناء المصرية ليس جديدا وتم في وقت سابق بناء مجمعات سكنية وتم حسم هذا الامر مع الجانب المصري وتم الاتفاق على تهجير سكان غزة لكنه لن يتحقق وهو بعيد المنال وتم طرح الانبار لاستقبال من سيطرد من ارضه في فلسطين، لكن لا توجد أي إمكانية لحصول هذا الامر ولن يسمح العراق بذلك"، مشيرا الى ان "موقف السوداني بقمة القاهرة جيد جدا قياسا بالمواقف الاخرى الخائنة من قبل الدول العربية لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب".

وبشأن آخر، قال الساعدي انه "في شباط عام 2022 اصدر مجلس الامن قراره 26-21 الذي تحدث عن ايفاء العراق بكامل التزاماته المالية وذكر 8 نقاط عن إمكانية حل لجنة التعويض للأمم المتحدة واغلاق صندوق التعويضات وهناك بعض الإجراءات التي تقع على عاتق العراق ولكن صدور هذا القرار يعني ان العراق خرج بشكل فوري من الفصل السابع وبقيت حيثية اكمال بعض الإجراءات"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجية اكدت بأنها تتابع الامر ولكن الى هذه اللحظة لم يعلن عن نهاية هذه الإجراءات لان استكمالها متعلق بالإعلان عن حل لجنة تعويضات الأمم المتحدة واغلاق رسمي للصندوق، فضلا عن ان الأموال المتبقية لم ترجع الى العراق واودعت بالبنك الفيدرالي الأمريكي والتي تصل الى 7 ملايين دولار او اكثر".

وبين، ان "الراي القانوني يؤكد خروج العراق بشكل فوري لكن ما مصير الإجراءات والى اين وصلت حتى يغلق الصندوق وتحل اللجنة وهذا الفراغ يحاول ان يستغله البعض من الأطراف الخارجية ويهدد بإعادة العراق الى الفصل السابع".