انت الان تتابع خبر تسمية طاقم تحكيم لمواجهة العراق وفيتنام في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للاتحاد ورد لـ الخليج 365، أن "‎ لجنةُ الحُكام في الاتحادِ الدوليّ لكُرةِ القدم سمت طاقماً تحكيمياً قطرياً لقيادةِ مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي ضمن مبارياتِ الجولة الثانية للتصفياتِ المُزدوجة المؤهلة مونديال 2026. وكأس لـ آسيا2027".‎وسيقود المباراة، وفق البيان، "عبدالله العذبة حكماً للساحة يساعده كل من خالد عايد خلف حكماً مساعداً أول، وفيصل عيد الشمري حكماً مساعداً ثانياً، إضافةً إلى السنغافوري أحمد عقاشة البادوي حكماً رابعاً، فيما يراقب الحُكام الاسترالي زيتر كريج وسيكون الصيني ليو جينسونغ مشرفاً للمباراة".

‎وتجري المباراةُ يوم الثلاثاء الموافق الـ 21 من الشهر الحالي في ملعبِ ماي دنّه في العاصمةِ هانوي ، في الساعة (15:00) بتوقيت العراق.

