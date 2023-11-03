انت الان تتابع خبر "يويفا" يرفض طعن برشلونة بشأن قواعد اللعب المالي النظيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية باليويفا "تقرر تغريم نادي برشلونة مبلغ 500000 يورو بسبب تقديم معلومات خاطئة، في السنة المالية 2022، عن أرباح من التصرف في الأصول غير الملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين) والتي لا تشكل دخلا ذا صلة بموجب اللوائح".



وعوقب برشلونة لعدم الإبلاغ بدقة عن أرباح جناها من "التخلص من أصول غير ملموسة" لم يكن يجب أن تحتسب كدخل، وفقا للقواعد التي أشار إليها بيان لـ"اليويفا".

