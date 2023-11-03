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"يويفا" يرفض طعن برشلونة بشأن قواعد اللعب المالي النظيف

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية باليويفا "تقرر تغريم نادي برشلونة مبلغ 500000 يورو بسبب تقديم معلومات خاطئة، في السنة المالية 2022، عن أرباح من التصرف في الأصول غير الملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين) والتي لا تشكل دخلا ذا صلة بموجب اللوائح".

وعوقب برشلونة لعدم الإبلاغ بدقة عن أرباح جناها من "التخلص من أصول غير ملموسة" لم يكن يجب أن تحتسب كدخل، وفقا للقواعد التي أشار إليها بيان لـ"اليويفا".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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