انت الان تتابع خبر "وزير" الصدر يوجه رسالة لأنصار التيار بشأن فلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال "وزير الصدر" في بيان، "بعد الرسالة التي وجهها سماحته لحكام الدول العربية الشقيقة المحاذية لفلسطين الصامدة. على اخوتي الاعزاء في التيار الصدري باعتبارهم المضحي الاول والاخير، الاستعداد وانتظار الاوامر للاعتصام وجمع التبرعات فيما لو اذنت الحكومات بذلك".أضاف: "وان لا يفعلوا فعلا ولا يقولوا قولا ولا يحملوا سلاحا الى حين صدور الاوامر بالاعتصام عند الحدود الفلسطينية وجمع التبرعات العينية لاحقا ان شاء الله تعالى".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رسالة الى حكومات الاردن ومصر ولبنان وسوريا بالسماح لـ"الصدريين" العراقيين بالوصول السلمي إلى حدود فلسطين.