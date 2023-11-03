انت الان تتابع خبر دولة جديدة تستدعي سفيرها من إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقطعت بوليفيا في وقت سابق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة تل أبيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة. كما أعلنت كل من كولومبيا وتشيلي استدعاء سفراء إسرائيل لديها.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

