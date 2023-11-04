انت الان تتابع خبر انطلاق فعاليات مؤتمر السفراء السابع في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيشارك في المؤتمر 85 من سفراء العراق ورؤساء البعثات السياسية والقنصلية العراقية في الخارج، للفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إنّ المؤتمر سيعقد بعنوان "الدبلوماسية العراقية علاقات دولية متوازنة وتنمية اقتصادية مستدامة".



وأكّد الصحاف، أنّ "المؤتمر يهدف إلى طرح أجندة مطورة للدبلوماسية العراقية، تنعكس على المزيد من الحضور والفاعلية للسياسة الخارجية، وتفعيل دور العراق في المُنظمات العربية والإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشترَكة".

وأشار الى، أنّ "المؤتمر يعد فرصة معمقة لتبادل وجهات النظر بهدف تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، وتكثيف العمل الدبلوماسي مع مختلف الأطراف".