انت الان تتابع خبر أكثر من 2000 حالة.. كشف اعداد الاعتقالات في الضفة منذ بدء "طوفان الأقصى" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان الهيئة: "اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر يوم امس 55 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدتان، وأسرى سابقون، وجرحى، وعدة أفراد من العائلة الواحدة، جرى اعتقالهم كرهائن للضغط على فرد من العائلة لتسليم نفسه".وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم الفوار في الخليل، حيث سجلت فيه (25) حالة اعتقال، جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وبيت لحم، والقدس، وطولكرم، وفق بيان الهيئة.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والتي تركزت في مخيم الفوار، وبلدة بيت أمر الخليل التي شهدت مداهمات لعشرات المنازل، رافق ذلك إطلاق النار على المواطنين خلال انسحاب قوات الاحتلال من البلدة.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى 2040 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

