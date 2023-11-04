انت الان تتابع خبر أردوغان لنتنياهو: لم يعد بإمكاننا التحدث معك.. محوناك وألقيناك جانبًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أردوغان في حديث، نقلته وكالة "الاناضول" التركية، إن " نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا".

وأضاف، "أولي أهمية لقمة منظمة التعاون الإسلامي بالرياض (هذا الشهر)، حيث سنضغط من أجل وقف إطلاق النار".



وأكد الرئيس التركي، أن "المسؤول الأول عن (الهمجات ضد غزة) هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شخصياً"، لافتاً الى أن "الداخل الإسرائيلي يشهد حالياً تصريحات مناهضة له".

وبين، أن "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية".

وذكر أردوغان، أن " المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة، ندعمها ولا نقف لجانب ولا ندعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ".

وأشار الى، أن "الدول الغربية التي تحني رؤوسها عند تذكيرها بالمجازر السابقة التي غضوا الطرف عنها، ستنسحق تحت عار مواقفها حيال مجازر غزة".

ودخلت الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة بأعقاب الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يومها الـ28.

