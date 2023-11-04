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إنكليزية تُرجمت للعربية.. كاظم الساهر يسجل أغنية عن غزة بعنوان "أوقفوا الحرب"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الساهر إنه يستعد للسفر إلى نيويورك اليوم السبت لتسجيل الأغنية، التي ينفذها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وشرح أنه كتب الأغنية باللغة العربية، وتولى شاعر بريطاني كتابتها بالإنكليزية، وتم تعديلها 7 مرات، مشيرا الى أنه سينتهي من تسجيلها وطرحها خلال أيام.


وأشار الساهر إلى أن لدية 7 أغنيات وطنية بالعربية، لكن هذه الأغنية سيغنيها بالإنكليزية، حتى تصل إلى كل أنحاء العالم.

وأعرب الساهر عن أسفه لما يجري في غزة، وتمنى أن يعم الأمان والسلام لأهل غزة، مشيرا إلى أن الأبرياء يدفعون الثمن غاليا في هذه الحرب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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