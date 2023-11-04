انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما أعلن هاغاري في الإيجاز الصحفي عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس.

وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم، على حد تعبيره.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "9488 شخصا استشهدوا في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة حتى الآن، اعتمادا على ما تم تسجيله".



وأكد أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر كبرى خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 231 شخصا"، موضحا أن "70% من الضحايا هم من النساء والأطفال وأن 2200 بلاغ عن مفقودين وصل إلى الوزارة بينهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض".