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الإطاحة بإرهابيين اثنين واعتقال تاجر مخدرات في 3 محافظات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، القت مفارزنا القبض على ارهابيين اثنين وأحد تجار المخدرات في مناطق متفرقة".

وأضافت، أن "قطعات الجهاز شرعت بإلقاء القبض على أحد الارهابيين في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى".

وفي محافظة الانبار، نفذ الجهاز عملية أسفرت عن "القاء القبض على أحد الإرهابيين".

وفي إطار جهود جهاز مكافحة الإرهاب في مكافحة آفة المخدرات، تم القاء القبض "على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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