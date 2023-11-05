انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تُطلق استمارة التقديم على الـ150 الف درجة وظيفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا لاحكام البند (ثانيا) من المادة 66 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لجمهورية العراق للسنوات (23-24-2025) وبعد استحداث وزارة المالية لـ (150 ) الف درجة وظيفية وتخصيص (7292) درجة لمحافظة صلاح الدين وفقاً للنسب السكانية، تم انطلاق رابط التعيين على هذه الدرجات (أضغط هنا)".



وأضاف البيان، أن "موعد فتح الاستمارة سيكون لمدة 30 يوم فقط من تاريخ ( 5-11-2023 ) وحتى (5-12-2023) وسيتم اغلاق الاستمارة نهائياً".