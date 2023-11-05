انت الان تتابع خبر إيران تعلن إحباط هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة شرق البلاد والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة أنباء "فارس"، إنه "تم إحباط هجوم بطائرات مسيرة للموساد في شرق الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك في عمليات مشتركة قامت بها وزارة الأمن الايرانية وطالبان، فيما تم القاء القبض على ۳ عملاء للموساد يحملون الجنسية الايرانية في المناطق الجبلية بين ايران وأفغانستان".



وبحسب الوكالة، كان عملاء الموساد الثلاثة هؤلاء ينوون اطلاق مسيرات انتحارية من الحدود الافغانية نحو أهداف محددة داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

