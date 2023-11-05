انت الان تتابع خبر صحفية أمريكية تستقيل من مجلة "نيويورك تايمز".. ما علاقة إسرائيل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مجلة "نيويورك تايمز" أن الكاتبة جاسمين هيوز، قدمت استقالتها بعد أن "انتهكت سياسات غرفة التحرير من خلال التوقيع على بيان عام يحتج على الإجراءات الإسرائيلية".

وقال مدير تحرير المجلة، جيك سيلفرستين إنه تم الإعلان عن استقالة هيوز عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين مساء الجمعة.



وقال سيلفرستين: "رغم أنني أحترم أن لديها قناعات قوية، فإن هذا كان انتهاكا واضحا لسياسة (نيويورك تايمز) بشأن الاحتجاج العام".

وكانت جاسمين هيوز، التي انضمت إلى المجلة في عام 2015 وفازت بالعديد من الجوائز الوطنية، نشرت الأسبوع الماضي مجموعة تسمى "كتاب ضد الحرب على غزة".

واتهمت إسرائيل باستهداف الصحفيين وقتل آلاف الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب على "حماس".

