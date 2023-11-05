انت الان تتابع خبر الداخلية تحدد موعد التحاق الوجبة الثالثة من المنتسبين المفسوخة عقودهم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً مع اللجنة المختصة بعودة المنتسبين المفسوخة عقودهم، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق ال 7 من الشهر الحالي موعداً لالتحاق الوجبة الثالثة".
وأضاف البيان، أنه "سيتلقون منهاجاً متكاملاً عن العمل الشرطوي في دورة أساس لمدة 45 يوماً ليكونوا جاهزين للالتحاق بالدوائر والوحدات القتالية".
وأضاف البيان، أنه "سيتلقون منهاجاً متكاملاً عن العمل الشرطوي في دورة أساس لمدة 45 يوماً ليكونوا جاهزين للالتحاق بالدوائر والوحدات القتالية".