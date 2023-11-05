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الداخلية تحدد موعد التحاق الوجبة الثالثة من المنتسبين المفسوخة عقودهم

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً مع اللجنة المختصة بعودة المنتسبين المفسوخة عقودهم، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق ال 7 من الشهر الحالي موعداً لالتحاق الوجبة الثالثة".

وأضاف البيان، أنه "سيتلقون منهاجاً متكاملاً عن العمل الشرطوي في دورة أساس لمدة 45 يوماً ليكونوا جاهزين للالتحاق بالدوائر والوحدات القتالية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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