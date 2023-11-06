الصدر يدعو الى التوجه الى ساحة التحرير "فوراً"

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بغداد - ياسين صفوان - دعا مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، الى التوجه لساحة التحرير احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي الى بغداد.

