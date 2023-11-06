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الرئيس الإيراني: المواقف مشتركة بين بغداد وطهران تجاه القضية الفلسطينية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني في طهران، إن "العلاقات بين العراق وإيران تشهد تطوراً كبيراً"، لافتاً الى أن "رئيس الوزراء العراقي يعمل على تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وإيران".

وأضاف، "نقدم الشكر للحكومة العراقية في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والربط السككي"، مبيناً ان "المواقف مشتركة بين العراق وإيران في ملف القضية الفلسطينية، ويجب وقف إطلاق النار في غزة ووقف جرائم الكيان الصهيوني".

وأوضح الرئيس الإيراني، أن "كل من يدعم الكيان الصهيوني مشترك في الجرائم التي يرتكبها في غزة"، معتقداً أن "الكيان الصهيوني قد انهار".

وجدد رئيسي، شكره لـ"لرئيس الوزراء العراقي على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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