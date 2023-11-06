انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: حرب السودان تترك جيلا من الأطفال على حافة الهاوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجهت المنظمة الأممية بحسب بيان لها، دعوة إلى "مضاعفة الالتزام تجاه هذا البلد الذي يعاني حاليًا من أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم".

كما دعت المنظمة "أطراف النزاع إلى معالجة محنة الملايين من الأطفال والأسر الذين يعيشون في كابوس لا هوادة فيه يوماً بعد يوم".



وقال البيان إنه "بعد أكثر من 200 يوم منذ اندلاع الحرب الوحشية المستمرة في السودان، يستمر الأطفال في دفع الثمن الأعلى لأزمة ليست من صنعهم، وعلى نحو متزايد في حياتهم".

وأكد أن "السودان يواجه اليوم أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، إذ فر 3 ملايين طفل من العنف واسع النطاق بحثًا عن الأمان والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، معظمهم داخل السودان، بينما لجأ مئات الآلاف إلى مخيمات مؤقتة مترامية الأطراف في الدول المجاورة"، وفق البيان.

وذكر أن "هناك حوالي 14 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، بينما يعيش العديد منهم في حالة من الخوف الدائم من التعرض للقتل أو الإصابة أو التجنيد أو الاستخدام من قبل الجهات المسلحة".

