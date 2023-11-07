انت الان تتابع خبر اعتقال متهم سرق 23 ألف دولار من داخل شركة تجارية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٢٣) ألف دولار أمريكي من داخل شركة تجارية ضمن منطقة حي الجامعة ببغداد".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجد صاحب الشركة بمفارز مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام حول تعرض الشركة للسرقة، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى المتهم، وعند إجراء التحقيق معه اعترف صراحة قيامه بسرقة المبلغ المذكور".

وأشار الى ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات، وتم إجراء كشف الدلالة للمتهم وجاء مطابق للحقيقة والواقع".

