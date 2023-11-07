انت الان تتابع خبر نينوى.. شابة تقدم على الانتحار و"عضة كلب" تنهي حياة طفل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، في حديث لـ الخليج 365، إن "كلباً هجم على طفل وشقيقته، حيث عمل الطفل على حمايتها، ليقوم الكلب بعض الطفل، في الجانب الايمن من مدينة الموصل، بمحافظة نينوى".

وأضاف، أن "عضة الكلب عملت على انهاء حياة الطفل".



ومن جانب أخر، أقدمت فتاة شابة على "إنهاء حياتها، بشنق نفسها، داخل منزلها في أحد احياء الجانب الايسر من مدينة الموصل"، بحسب المصدر

وذكر، أن "أسباب انتحار الشابة الى الان، غير معروفة".

