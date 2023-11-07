انت الان تتابع خبر كشف طبيعة إصابة بيلينغهام.. سيغيب عن هذه المباريات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان بيلينغهام خرج مصاباً من مباراة ريال مدريد مع رايو فاليكانو يوم الأحد، والتي حسمها التعادل السلبي، في الجولة 12 من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وسقط بيلينغهام بعد التحام مع إيسي بالازون جناح رايو فاليكانو، مما تسبب في تعرضه لإصابة تحدثت تقارير عن إمكانية أن تكون طويلة.



مدة غياب بيلينغهام عن ريال مدريدمن جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إن بيلينغهام سيغيب عن الملاعب لفترة بسيطة، حيث لا تتجاوز إصابته كونها خلعا بسيطا في الكتف.

ولن يغيب بيلينغهام طويلا عن الملاعب، لكن المدير الفني الإيطالي للريال، كارلو أنشيلوتي، قد يرى أنه من الأنسب إراحته في مباراتي سبورتنغ براغا البرتغالي (الأربعاء) في دوري أبطال أوروبا، ثم في الدوري الإسباني ضد فالنسيا (السبت المقبل)، لكنه لم يتخذ قراراً حتى الآن.

ويعاني بيلينغهام من الألم بسبب الإصابة، لكنها لن تمنعه من العودة للمباريات، حيث لا يزال يخوض التدريبات بانتظام مع الفريق.

ماذا قدم بيلينغهام مع ريال مدريد هذا الموسم؟

خاض جود بيلينغهام حتى الآن 14 مباراة مع ريال مدريد في كل البطولات، سجل فيها 13 هدفاً وصنع 3، وكان صاحب أهداف حاسمة أهمها ثنائية الفوز القاتل 2-1 على برشلونة في الكلاسيكو.

ولم يغب بيلينغهام عن ريال مدريد إلا في مباراة واحدة فقط هذا الموسم كانت ضد لاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ووضعه يومها أنشيلوتي على مقاعد البدلاء.