انت الان تتابع خبر بناءً على دعوة رسمية.. زيدان يصل بيلاروسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء، ورد لـ الخليج 365، أن زيدان، "يزور جمهورية بيلاروسيا بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس المحكمة العليا في جمهورية بيلاروسيا لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير الأنظمة القضائية والتعاون القضائي المشترك".وضم الوفد الزائر، وفق البيان، كل من "نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وعدد من أعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف (كربلاء- كركوك- المثنى- واسط) ومدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية ومدير عام المعهد القضائي".

وأشار القضاء، إلى أنه "كان في استقبال الوفد في العاصمة مينسك، المساعد الاول لرئيس المحكمة العليا السيد مليونكيفيج فاليري".

