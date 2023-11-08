انت الان تتابع خبر الحكيم للسفير البريطاني: ضرورة مغادرة ازدواجية المعايير بملفات حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " الحكيم، استقبل اليوم السفير البريطانيّ لدى بغداد ستيفن هيتشن، وتداول معه في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، والعلاقات البينية بين بغداد ولندن"، مشدداً "على تطويرها بما يخدم مصالح البلدين".وتطرق الحكيم "إلى تطورات الأحداث في المنطقة، لاسيما أحداث قطاع غزة"، مبيناً أن "العالم مطالب بالضغط لإيقاف الحرب ليتمكّن الجميع من إدخال المساعدات ومتطلبات الحياة".

ودعا الحكيم الى "مغادرة ازدواجية المعايير في ملفات حقوق الإنسان وحرية التعبير وحماية المدنيين"، مؤكداً على "أهمية حفظ الاستقرار في العراق والعمل على تحويله إلى استقرار دائم".

وبين أن "الأحداث والتجارب أثبتت حاجة المنطقة لاستقرار العراق".

