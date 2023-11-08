انت الان تتابع خبر الأمانة العامة توضح بشأن استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الأمانة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنّ "الاستمارة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل مصطلح "النوع الاجتماعي"، والصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ قديم بناءا على مذكرة تفاهم موقعة بين الأمانة العامة والأمم المتحدة سنة " 2018" تُرسل سنويا إلى الوزارات؛ لغرض تحديث قاعدة البيانات".



واضافت: "نؤكد أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت في تاريخ 27/7/2023، إعماما متضمنا التوجيه باستعمال مفردتي "الرجل والمرأة"، انسجاما مع الدستور والقيم الدينية والأخلاقية لمجتمعنا العراقي، ومنع استخدام مصطلح النوع الاجتماعي".