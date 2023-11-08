انت الان تتابع خبر أبرزها "إخفاء صدام حسين".. 17 فيلما يشارك بمهرجان البحر الأحمر للأفلام الطويلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القائمة تضم 17 فيلما روائيا ووثائقيا وتحريك من آسيا وإفريقيا والعالم العربي، تتنافس على جوائز تُمنح من قِبل لجنة تحكيم دولية يرأسها المخرج السينمائي الشهير باز لورمان.

- قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة:



إخراج هالكوت مصطفى، وهو إنتاج مشترك عراقي نرويجي، تدور الأحداث حول، مزارع عراقيّ يعمل على إخفاء صدّام حسين عن العائلة والأصدقاء، وعن 150 ألف جنديّ أمريكيّ.

* الأستاذ



إخراج فرح نابلسي، وهو إنتاج مشترك لفلسطين وقطر والمملكة المتحدة، وتدور الأحداث حول مدرّس في مدرسة فلسطينيّة يكافح للتّوفيق بين التزامه المحفوف بالمخاطر للمقاومة السّياسيّة، ودعمه العاطفيّ لأحد الطلّاب، وفرصه للعثور على الحب مع عاملة متطوّعة.

* إن شاء الله ولد



إخراج أمجد الرشيد، وهو إنتاج مشترك للأردن ومصر والسعودية وقطر وفرنسا، وتدور أحداثه حول "نوال" التي تعاني بعد الوفاة المفاجئة لزوجها، ويكون عليها حماية ابنتها ومنزلها في مجتمع يرى في وجود الابن الذكر أفضلية.

* إن فليمز



إخراج ضرار خان، وهو إنتاج مشترك لباكستان، وكندا، وتدور الأحداث حول مريم التي تعيش هي وأمها محاصرتين بين قوانين الميراث الذّكوريّة، فتتعلمان أن الرعب لا يأتي من الخيال، بل من جنون الحياة اليوميّة.

* وراء الجبال



إخراج محمد بن عطية، وهو إنتاج مشترك، لتونس، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، والسعودية، وقطر، ويطرح الفيلم سؤالا: هل يستطيع رفيق الطيران حقًا؟! هو يعتقد ذلك، ويريد لابنه أن يصدّق ذلك أيضًا في فيلم مشوق وساحر يطرح الكثير من التساؤلات.

* نورة



إخراج توفيق الزايدي، إنتاج السعودية وتدور أحداثه حول فتاة تعيش في قرية نائية تجد نفسها في صراع داخلي بعد وصول المدرس الجديد إلى القرية.

* كواليس



إخراج عفاف بن محمود وخليل بن كيران، وهو إنتاج مشترك للمغرب، وتونس، وبلجيكا، وفرنسا، وقطر، والنرويج، والسعودية، والفيلم يقدم مزيجا بين جمال الفن وواقع الحياة في عرض مثير يجسد التّوتّرات التي تحدث وراء كواليس فرقة رقص مبتكرة.

* دلما



إخراج حميد السويدي، وهو إنتاج الإمارات العربية المتحدة، وتدور الأحداث حول "دانا" التي تصبح شخصيّة مكروهة لأنّها حوّلت منزل والدها في جزيرة دلما الهادئة إلى منزلٍ للضّيافة.

* مندوب الليل



إخراج علي الكلثمي، وهو إنتاج السعودية، ويروي الفيلم قصة سائق يعمل في تطبيق لتوصيل الطلبات في مدينة الرياض، وفي محاولة يائسة منه لكسب المزيد من المال لتغطية نفقات والده الطبّية، يتورّط في مغامرات غير مشروعة لتحقيق ذلك.

* ما فوق الضريح



إخراج كريم بن صالح، وهو إنتاج مشترك للجزائر، وفرنسا، وتدور الأحداث حول اكتشاف طالب جزائريّ شابّ في فرنسا ذاته الحقيقيّة عندما يحصل على وظيفة في دار جنائز.

* عزيزتي جاسي



إخراج تارسم سينغ داندوار، وهو إنتاج الهند، وتدور الأحداث حول قصّة حب حيّة وعاطفيّة خالدة مستوحاة من أصالة منطقة البنجاب، يرويها أحد أكثر المخرجين الهنود روعةً.

* الفريد



من نوعه إخراج ايرام بارفين بلال، وهو إنتاج مشترك لباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، وتدور الأحداث حول أرملة باكستانيّة تصبح حديث الإنترنت بين ليلة وضحاها، عندما تتسرّب آراؤها غير الخاضعة للرّقابة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

* الأحد



إخراج شكير خوليكوف، وهو إنتاج أوزبكستان، وتدور الأحداث حول زوجان مسنان يجدان نفسيهما مجبران على قبول تغييرات لأجل أبنائهما، فيلم شاعري يصور حكاية عائلة تأثرت بعوامل الزمن.

* خطوط النمر



إخراج أماندا نيل ايو، وهو إنتاج مشترك لماليزيا، وتايوان، وسنغافورة، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإندونيسيا، وقطر، وتدور الأحداث حول، "زفان" وهي فتاة تبلغ 11 عامًا تعيش حياة سعيدة حتى يبدأ جسدها بالتحول لتطرأ عليه تغيرات مرعبة، فهل ستتعلم تقبلها؟

* روكسانا



إخراج برويز شهبازى، وهو إنتاج إيران، وتدور الأحداث حول "فريد"، وهو رجل من جيل تصعب عليه مغادرة المنزل. عندما يلتقي "روكسانا" المرحة والطّموحة، يعتقد أنّه وجد فرصة جديدة للحياة. ولكن، إلى أيّ مدى يمكن أن يكون مخطئًا؟

* نذير شؤم



إخراج بالوجي، وهو إنتاج مشترك لبلجيكا، وهولندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتدور الأحداث حول الشاب "كوفي" الذي يعود بعد سنوات من العيش في بلجيكيا، إلى موطنه جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة ليواجه تعقيدات عائلته وثقافتها.

* الشرّ لا وجود له



إخراج ريوسوكي هاماغوتشي، وهو إنتاج اليابان، ويروي الفيلم قصة كفاح القرويّين اليابانيّين من أجل حماية بيئتهم، كما يظهر كيف يمكن للحيوانات الهادئة في الظّاهر - وحتّى البشر- أن تتحوّل إلى وحوش.

