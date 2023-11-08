انت الان تتابع خبر دولة أوروبية تحظر "غاز الضحك" وتكشف السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت هذه الخطوة للسيطرة على السلوكيات السلبية في المجتمع، حيث يستهدف هذا الحظر مستخدمي وتجار هذا الغاز، حيث يعاقب القانون أي شخص يتورط في إنتاجه أو توزيعه أو بيعه بعقوبات طويلة.

"غاز الضحك"، المادة المعروفة بخصائصها في إثارة شعور بالنشوة والاسترخاء وفصل العقل عن الواقع، انتشر بشكل كبير بين الشباب. ومن وجهة نظر الحكومة البريطانية، هذا الغاز يمثل تهديدًا للصحة ويؤدي إلى ظهور سلوكيات مزعجة تؤثر على المجتمع.



وفي تصريحات وزير شؤون الشرطة كريس فيلب، أشار إلى أن "استخدام هذه المادة في الأماكن العامة ساهم في تفاقم السلوكيات المخلة بالآداب والمعادية للمجتمع، وهو أمر لن يُسمح به".

حسب القوانين الجديدة، فإن متجاوزي استخدام "غاز الضحك" سيتعرضون لعقوبات قانونية تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى مضاعفة العقوبة لتصل إلى 14 عامًا لأولئك الذين يتاجرون بتلك المادة.

تستثني هذه القوانين استخدام "غاز الضحك" في الحالات الطبية والصحية وفي الصناعات الأخرى التي تستخدمه بشكل مشروع، ورغم عدم الحاجة إلى تراخيص خاصة لاستخدامه في تلك الحالات، فإن المستخدمين يجب عليهم الإثبات بأنهم يمتلكونه بشكل قانوني ولأغراض شرعية وليس للتعاطي الغير قانوني.

