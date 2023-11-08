انت الان تتابع خبر قطر تتوسط للإفراج عن رهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر لوكالة "فرانس برس"، بشرط عدم الكشف عن اسمه لحساسية المحادثات، إن "مفاوضات بوساطة قطرية تجري الآن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين إطلاق سراح من 10-15 رهينة مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة يوم أو يومين في غزة".وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع للشهر الثاني إلى 10569 قتيلا، و26475 جريحا، حيث أفادت الوزارة أن من بين القتلى يوجد 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن هجوم "حماس"، 7 تشرين الاول الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

