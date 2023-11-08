انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. مساع حكومية لوقف إطلاق النار في غزة واشادة أمريكية بالمساعدات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • السوداني يؤكد التواصل مع المحيطين العربي والدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
• العطلة التشريعية تقترب.. والبرلمان ينشغل بالانتخابات ويغفل عن تشريع القوانين المهمة.
• التلكؤ يخيم على مشروع مجاري ايمن الموصل .. تخبط في العمل.. والاهالي غاضبون.
• واشنطن ترفض تهجير الفلسطينيين قسرا .. وتشيد بجهود بغداد لإرسال الشحنة الثالثة من المساعدات إلى غزة.
• العطلة التشريعية تقترب.. والبرلمان ينشغل بالانتخابات ويغفل عن تشريع القوانين المهمة.
• التلكؤ يخيم على مشروع مجاري ايمن الموصل .. تخبط في العمل.. والاهالي غاضبون.