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في نشرة السومرية.. مساع حكومية لوقف إطلاق النار في غزة واشادة أمريكية بالمساعدات

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بغداد - ياسين صفوان - • السوداني يؤكد التواصل مع المحيطين العربي والدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

• واشنطن ترفض تهجير الفلسطينيين قسرا .. وتشيد بجهود بغداد لإرسال الشحنة الثالثة من المساعدات إلى غزة.

• العطلة التشريعية تقترب.. والبرلمان ينشغل بالانتخابات ويغفل عن تشريع القوانين المهمة.


• التلكؤ يخيم على مشروع مجاري ايمن الموصل .. تخبط في العمل.. والاهالي غاضبون.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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