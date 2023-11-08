انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. مساع حكومية لوقف إطلاق النار في غزة واشادة أمريكية بالمساعدات والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012