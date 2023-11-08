انت الان تتابع خبر البث الإسرائيلية تعلن التوصل إلى هدنة انسانية لمدة ثلاثة أيام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهئية الرسمية، بإنه "وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجز من الجنسيات الأجنبية".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قرارا غير ملزم، دعا إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال"



وعارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.