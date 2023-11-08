انت الان تتابع خبر بلينكن يرد على "حماس" بشأن قيادة غزة بعد الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن الذي يزور اليابان في مقابلة مع قناة NHK التلفزيونية اليابانية: "نعتبر أن هناك بعض المبادئ والأفكار الأساسية التي يجب أن نكون واضحين بشأنها. لا يمكننا السماح لحماس بإدارة غزة لأن ذلك سيؤدي ببساطة إلى تكرار ما حدث في 7 أكتوبر".وأكد أن "الولايات المتحدة لا تسمح أيضا بإمكانية قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة".

وتابع: "لا يمكن طرد الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وفي نهاية المطاف، يجب تشكيل حكومة توحد الضفة الغربية وغزة، وكما قلنا، دولة فلسطينية".

وأكد بلينكن في وقت سابق أن "واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم "عزل" حركة "حماس".

وكشفت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان عدة خيارات لمستقبل قطاع غزة في حال "الانتصار" على "حماس".