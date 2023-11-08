انت الان تتابع خبر "القسام" تعلن تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن "أبو عبيدة"، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الأربعاء، عن تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية".



وقال "أبو عبيدة" في كلمة له، "وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا"، موضحاً "يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات".

وتابع الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، "مستمرون في مقاومتنا لهذا العدو في كل المحاور".

وجدد "أبو عبيدة" تأكيده أن "المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي"، معتبراً أن "العدو هو الذي يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر".