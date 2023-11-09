انت الان تتابع خبر السوداني والبارزاني يبحثان ملفات البرنامج الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، أن الأخير "التقى، مساء اليوم الخميس، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل، إقليم كردستان العراق".

وشهد اللقاء بحسب البيان "تبادل وجهات النظر والتباحث في مجمل القضايا العامة على المستوى الوطني، ومتابعة أهم الملفات في جانب تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن البحث في آخر التطوّرات الأمنية والسياسية على مستوى المنطقة".