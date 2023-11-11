انت الان تتابع خبر رشيد يؤكد للأسد على موقف العراق في دعم الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "التقى على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية في مدينة الرياض، رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، إذ جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والأوضاع في فلسطين وتداعيات العدوان على قطاع غزة".وشدد رئيس الجمهورية على "عمق العلاقات التاريخية بين العراق وسوريا، وضرورة تطوير سبل التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية العمل معاً من أجل مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأشار إلى "أهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل لتعزيز السلم والأمن الدوليين"، مؤكدا "موقف العراق المبدئي في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ودان الرئيسان "بشدة العدوان على غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات"، وشددا على "وجوب الوقف الفوري للقصف وحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية للعوائل المحاصرة وتوفير ممرات آمنة لها".

وعبّر الرئيس بشار الأسد عن "موقف بلاده الثابت في دعم جهود العراق للحفاظ على أمنه وسيادته"، مشيرا إلى "تطلع بلاده لتوطيد العلاقات بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات"، مشيدا بمواقف العراق الداعمة للشعب السوري".