انت الان تتابع خبر الكويت: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصباح في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إن "إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال"، مشيرا الى ان "هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية".وأضاف، انه "نرفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ونرحب بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع"، موضحا ان "أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا".

وتابع، ان "القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية"، مطالبا "بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

