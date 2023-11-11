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السبب بيلينجهام.. ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الملكي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه الأيسر، نتيجة تعرضه للخلع مؤخرا، وسيغيب عن لقاء الليلة ضد فالنسيا".

وكان جود بيلينجهام قد تعرض للإصابة في الكتف، في مواجهة رايو فاليكانو بالليجا، لكنه أكمل المباراة حتى صافرة النهاية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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