انت الان تتابع خبر الحكيم يؤكد لبلاسخارت أهمية صياغة العلاقة بين العراق والمنظمات الأممية العاملة فيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "في لقائنا مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، تداولنا بشأن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، والاستحقاقات القادمة، ودور الأمم المتحدة في دعم العراق".وأكد الحكيم، "أهمية الحفاظ على الاستقرار المتحقق في العراق وتحويله إلى استقرار دائم، حيث إنه جاء نتيجة للتضحيات التي قدمها شعبنا العراقي".

وأشار إلى، "أهمية الانتخابات المحلية المقبلة، كونها ستعيد اللامركزية للنظام الإداري في العراق من خلال تمكين المحافظات من انتخاب حكوماتها وتكليف محافظيها، كما أنها ستمكن المحافظات من الإفادة من مواردها وإمكاناتها وتحقيق توزيع عادل بين المدن والأقضية والنواحي".

وبين الحكيم، "أهمية إعادة صياغة العلاقة بين العراق والمنظمات الأممية العاملة فيه"، مشددا على "مغادرة حالة المُنح والمساعدات واستبدالها بالشراكات البينية على وفق الأولويات التي تحددها الحكومة والتي هي بالضرورة أولويات العراق في المرحلة القادمة".

وشدد رئيس تيار الحكمة بشأن الأوضاع في فلسطين، على "إيقاف الحرب أولا، وإدخال المساعدات وتوفير ضرورات الحياة لشعب معزول منذ أكثر من شهر ويعاني تحت وطئة القصف الوحشي"، مؤكدا أيضا "ضرورة إنهاء حالة ازدواجية المعايير في التعامل مع أهالي غزة، فالمدني والطفل والمرأة وحقوق الإنسان وحق التعبير عناوين غير قابلة للتجزئة".

