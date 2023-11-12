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وفاة لاعب هوكي خلال مباراة في موسكو

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب في صفحته على "تلغرام" أن الحالة الصحية ليانتشيشين تدهورت أثناء مباراة بين "أرماتا" و"فافوريت"، مضيفا أن لاعب الهوكي سقط على الجليد وفارق الحياة.

وحصل يانتشيشين البالغ (61 عاما) على الشهادة الطبية اللازمة حتى سبتمبر 2024 والتأمين الصحي حتى مايو القادم.


وسجل في الموسم الجاري 9 نقاط (5 أهداف و4 تمريرات حاسمة).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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