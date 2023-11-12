انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: ثلث الوفيات بسرطان الجلد سببها العمل في الهواء الطلق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولفت التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن أكثرية حالات الوفاة المرتبطة بالعمل، مضيفةً أن حالة واحدة من كل ثلاث حالات من هذا النوع تتعرض للسرطان بسبب التعرض للإشعاع الشمسي خلال العمل في الهواء الطلق.وأضاف البيان أن الوفيات المرتبطة بالعمل الناجمة عن سرطان الجلد غير الميلانيني تضاعفت بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية بين عامي 2000 و2019.

وأشار خبراء من منظمة العمل والصحة الدوليتين أن تغير المناخ والتغيرات الطارئة على قطاعي الزراعة والبناء تعد من العوامل المحتملة لتضاعف هذه الحالات، داعيةً كذلك إلى حماية العمال من الأشعة فوق البنفسجية منذ سن مبكرة، على سبيل المثال بارتداء أغطية رأس واسعة الحواف وأكمام طويلة وسراويل وواقي من الشمس.

وبدوره، اعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن البيئة الآمنة والصحية هي حق أساسي من حقوق العمل، مضيفًا أنه يمكن منع الوفيات الناجمة عن السرطان بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وأشار التقرير الأممي إلى أن إعادة جدولة نوبات العمل بحيث لا تقع خلال الوقت الذي تكون فيه الشمس في أعلى مستوياتها.

