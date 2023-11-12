انت الان تتابع خبر اعتقال 13 أجنبيا لا يحملون أوراقا ثبوتية حاولوا دخول ديالى والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إنه "للحد من عمليات تهريب العمالة الأجنبية في البلاد، تمكن فوج مغاوير قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 شخصا أجنبيا حاولوا الدخول الى البلد من دون أوراق رسمية".



وأضافت أن "القوة اعتقلت الشخص الذي حاول إدخالهم عن طريق منطقة الهارونية في محافظة ديالى"، مشيرة الى "اكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم جميعا الى الجهات المختصة".

