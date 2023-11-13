انت الان تتابع خبر دعوة "عاجلة" من الاتحاد الأوروبي الى إسرائيل بشأن أهالي غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوريل، في بيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وينضم الاتحاد الأوروبي إلى الدعوات إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وإنشاء ممرات إنسانية حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول بأمان إلى سكان غزة".وأضاف البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية من خلال جميع التدابير اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية والتوقف مؤقتًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

وتابع البيان: "يجب السماح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال"، داعيا الكيان الصهيوني إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".

