انت الان تتابع خبر صلاح يواصل التألق ويُسجل رقماً "غير مسبوق" مع ليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم بملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الشبكة: "جميع الأهداف السبعة التي صنعها زميله الأوروجوياني داروين نونيز في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرزها صلاح".



وأكدت: "بات نونيز ثالث لاعب تذهب جميع الأهداف السبعة الأولى التي صنعها لزميل واحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وسبق نونيز في هذا الشأن الثنائي كيفن كامبل الذي سُجلت أول 10 أهداف صنعها عبر إيان رايت، وتروي ديني الذي اهتزت شباك المنافسين بأول 7 أهداف صنعها عن طريق أوديون إيجالو.

وذكرت شبكة "سكواوكا" أن صلاح انضم إلى لاعبين اثنين آخرين سجلا أهدافا أو قدما تمريرات حاسمة، بملعب فريقه في 15 مباراة أو أكثر على التوالي بالدوري.

واللاعبان الآخران هما ألان شيرر (18 مباراة، و15 مباراة في مناسبة أخرى)، وتييري هنري (17 مباراة).