انت الان تتابع خبر انسحاب سيناتور جمهوري من السباق الرئاسي الأمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سكوت عبر Fox News: "أنا أحب أمريكا اليوم أكثر مما أحببتها يوم 22 مايو، ولكن عندما أعود إلى ولاية أيوا، لن أكون مرشحا للرئاسة سأعلق حملتي، وأعتقد أن الناخبين الذين هم الأشخاص الأكثر تميزا على هذا الكوكب كانوا واضحين حقا في أنهم يقولون لي: ليس الآن يا تيم".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024.

ويتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.

وأعلن جو بايدن في أبريل أنه ينوي الترشح لإعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.

