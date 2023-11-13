انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: أمطار متوسطة الشدة خلال اليومين المقبلين في عموم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً خاصة في اقسامها الغربية بعد الظهر، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة منها ليلاً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية يتحسن تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في بعض الأماكن، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في أقسامها الشرقية يتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

