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بلومبرغ: كل يوم حرب ضد حماس يكلف إسرائيل 260 مليون دولار

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت "بلومبرغ" أن عجز ميزانية الدولة في أكتوبر زاد بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

كما أشارت الوكالة إلى أن احتياطيات الكيان انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.3 مليار دولار أو بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهذا أدنى مستوى في نحو عام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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