انت الان تتابع خبر بلومبرغ: كل يوم حرب ضد حماس يكلف إسرائيل 260 مليون دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت "بلومبرغ" أن عجز ميزانية الدولة في أكتوبر زاد بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

كما أشارت الوكالة إلى أن احتياطيات الكيان انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.3 مليار دولار أو بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهذا أدنى مستوى في نحو عام.

