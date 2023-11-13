انت الان تتابع خبر شبكة لمراقبة الانتخابات: الدعايات تخضع لاستغلال المال العام من قبل هذه الجهات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات سعد البطاط، إنَّ "الشبكة رصدت انتهاكات وعبثاً وتمزيقاً للدعاية الانتخابية لبعض مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في الثامن عشر من كانون الأول المقبل"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ "بعض الدعايات لا تخلو من استغلال للمال العام من قبل مسؤولين سواء كانوا مرشحين أو رؤساء قوائم"، مبيناً أنَّ "بإمكان أيِّ مواطن أن يرصد مثل هذه الانتهاكات في بغداد أو سائر المحافظ".

وأشار إلى أنَّ "عدد الانتهاكات التي شملت جميع المحافظات، غير محدد حتى الآن، خصوصاً مع ترشيح 10 محافظين حاليين، بعضهم نظّم قوائم تضم مدراء الدوائر الخدمية في محافظاتهم".

من جهته، يقول مدير إعلام مكتب انتخابات الكرخ، وجدان جبار عبد الخالق، مدير رصد الحملات الانتخابية إنَّ "هناك سجلاً لرصد الحملات الانتخابية يُرفع من خلاله موقف ميداني".

وأضاف عبد الخالق، أنَّ "المفوضية تبلغ المخالف برفع الحملة المخالفة خلال 72 ساعة وبخلافه يتحمل جميع عقوبات الأنظمة والقوانين الخاصة بالمخالفات"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وتتابع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مصادر وأوجه الإنفاق على الحملات الانتخابية، وبينما أشارت إلى وجود أكثر من 900 لجنة تشرف عليها، وضعت شروطاً مع كل من أمانة بغداد والبلديات في المحافظات تقضي بمنع استخدام الجزرات الوسطية وأعمدة الكهرباء والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة واللواصق في الدعاية الانتخابية.