انت الان تتابع خبر الاعرجي يؤكد على عدم استخدام أراض العراق كمنطلق للاعتداء على الجيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل القائد العام للشرطة الإيرانية، اللواء أحمد رضا رادان والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، وتناول اللقاء بحث التعاون الأمني وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "ما تحقق من أمن في العراق هو بسبب تضحيات العراقيين ودحرهم للإرهاب"، مشيرا إلى أن "حكومة السوداني حريصة على ادامة العلاقات مع الجانب الإيراني وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين".

وأضاف الأعرجي، أن "السوداني، يؤكد باستمرار على عدم استخدام أراضي العراق كمنطلق للاعتداء على الجيران، وأن هدف العراق هو منع أي مسلح معارض من التواجد على أراضيه"، مبينا أن "العراق جاد بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين البلدين".

من جانبه أكد رادان، أن "بلاده تسعى لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والطاقات مع العراق، مشيرا إلى أهمية دور العراق في المنطقة".

